Kars OSB’de 3 imarlı arsa ihaleye çıkıyor

Kars Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 3 imarlı ticaret merkezi arsalarının ihaleyle satışı yapılacak.

Mülkiyeti Kars Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı olan Paşaçayır Mahallesi Erzurum Asfaltı Yolu üzeri OSB’de yer alan 3 adet imarlı ticaret merkezi arsalarının satışı ihalesi, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler Kapsamına göre ihale edilecek.

17 Mayıs 2022 günü saat 14.30’da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale Kars OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda yapılacak.

İhalenin geçici teminatı olan 18 bin TL, geçici teminat olarak Kars OSB Müdürlüğüne ait Vakıflar Bankası Kars Şubesi nezdinde bulunan hesaba ilanda belirtildiği gibi yatırılacak.