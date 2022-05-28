Kars’ta ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlama etkinlikleri çerçevesinde ‘Kars mutfağı’ görücüye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile hazırlanan asırlık tarih ve Türk mutfağından hareketle hayata geçirilen ‘Türk Mutfağı Haftası’ Kars’ta ‘Yöresel Yemek Sergisi” ile son buldu.

Kars ve ilçelerinde faaliyet gösteren yeme içme sektör temsilerinin hazırlamış olduğu yöre yemekleri Bedestende sergilendi. Sergilenen yemek çeşitleri, protokol mensupları ve vatandaşlar tarafından tadıldı.

Bedesten içerisinde oluşturulan stantlarda görücüye çıkan yemekler, Vali vekili Mehmet Zahid Doğu, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin ve diğer davetlilere tek tek tanıtıldı.

Bütün stantları tek tek gezen protokol, sergilenen yemeklerden tadarak aşçılarından bilgi aldı. Vatandaşların da yoğun il gösterdiği yemek sergisinde 200 çeşit yöresel yemek stantlarda yerini aldı.