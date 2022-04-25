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Kars MHP’den iftar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleşti.

KARS 25.04.2022, 22:17
Kars MHP’den iftar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleşti.

Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Taner Gökçek, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, ilçe yönetimi ile birlikte 500 kişi katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından okunan ezan ile katılımcılar orucunu açtı. İftarda konuşan MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, “İçeriden ve dışarıdan Türk’ün iradesi, Türk’ün vatanı esir alınmak isteniyor. Dün emperyalistler Gezi eylemlerinde yapamadıklarını, hendek-çukur olaylarında yapamadıklarını, 15 Temmuz’da yapamadıklarını şimdi patates, soğan, domates, benzin, dolar, ekonomi ile yapmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı çok uyanık olmalıyız. Bugün zilletin bileşenleri Cumhur İttifakı’na karşı Amerika’dan medet ummakta, Amerika’dan iktidar dilenmekteler. Amerika ve İngiltere büyükelçilerinin kapılarında el pençe divan durmaktalar. Sosyal medyada yalan, iftira, algı oluşturmaktadırlar ama milletimiz bunların tuzaklarına düşmeyecek kadar basiret sahibidir” dedi.

"Ey hainler, ey gafiller, ey ruhlarını, fikirlerini emperyalistlere satmış 6’lı masanın kuklaları size sesleniyorum" diyen Adıgüzel, “FETÖ’den, Kandil’den aldıkları emir ve talimatlarla sistematik bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’e saldırı içindeler. Tarla kongrelerinde yapamadıklarını sosyal medyada yapmaya çalışıyorlar. Ne kadar hain, ihanetçi, zillete düşmüş varsa hepsi, MHP’den o kadar korkuyor ki. Zillet ittifakının fondaş medyası ve fondaş anketörleri 53 yıllık mazisi şan ve şerefle dolu olan Milliyetçi-Ülkücü Hareketi, baraj altı gösterme yarışına girmişler. Ey hainler, ey gafiller, ey ruhlarını, fikirlerini emperyalistlere satmış 6’lı masanın kuklaları size sesleniyorum. Bu hareket dualıdır, bu hareket kutludur, bu hareket binlerce yiğidini şehit vermiş yüce bir harekettir. Barajlarınızı yıka yıka geliyoruz, ihanetlerinizi vura vura geliyoruz. Önde Türkmen beyi, ardında milyonlarca çerisiyle birlikte biz bu sinsi kuşatmayı yaracağız, Türk milletini düştüğü bu darboğazdan kurtaracağız” diye konuştu.

Adıgüzel, “Patatesle, soğanla, ülkemizi esir alamayacaksınız. Arkanıza aldığınız şer güçlerle Cumhur İttifakı’nı yıkacağınızı mı sanıyorsunuz? Yıkamayacaksınız. Çünkü Cumhur İttifakı Karabağ’da hürriyetin adı, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı’nda, Barış Pınarı’nda, Kandil’de, Gabar’da, Cudi’de, Çemçe-Madur’da bekamızın teminatı, mavi vatanda bağımsızlığımızın bekçisidir. Hülasa Türk’ün umudu, Türk’ün kalesi, Türk’ün son savunma hattıdır Cumhur İttifakı. Biz seferle emrolunduk, zafer Allah’tandır. Milliyetçi-Ülkücü Hareketi hak ettiği en güzel yerlere taşımak için gece uyumayıp, gündüz oturmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız. İnanın ve iman edin her şeye rağmen başaracağız. Bu vesileyle mübarek Ramazan-ı Şerif’in Türk İslam alemine ve mazlum milletlere hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, yaklaşan Ramazan bayramınızı en kalbi duygularımla kutlarım. Yüce Allah, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ibadet ve itaatlerimizi kabul etsin” şeklinde konuştu.

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