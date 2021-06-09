Kars metruk binalardan temizleniyor

Kars genelinde bulunan ve sahipleri tarafından boş bırakılan metruk binalar tek tek yıkılarak temizleniyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar, Alparslan Mahallesi, Atilla İlhan Sokak’ta devam ediyor.

Belediye ekipleri özellikle kimliği belirsiz kişilerce kullanılan ve vatandaşları rahatsız eden metruk binaların yıkımı yapıyor. Yıkılan binaların atıkları kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkarılıyor.

Metruk binaların yıkımın geç kalınmış bir hizmet olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ta çok sayıda terk edilmiş, sahipleri tarafından boşaltılmış harabe görünümde bina var. Hem görün kirliliği yapan, hem de bizler için tehlike arz eden binalar belediye tarafından yıkılıyor. Geç kalınmıştı, yine bir yerden başlamak gerekiyordu. Bizler mahalle sakinleri olarak metruk binaların yıkımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi ve İmar Kanunun ilgili maddesi kapsamında, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için, Belediye ekiplerimizce metruk binaların yıkılması için başlatılan çalışmaların kent genelinde devam edeceği öğrenildi.