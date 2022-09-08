Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından onaylanan "Kars Medyası İHA’larla Yükseliyor" projesinde eğitim başladı. Eğitimler 3 gün teorik ve 1 gün pratik olmak üzere 4 gün sürecek.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti, SERKA’nın 2022 Yılı Teknik Destek Programı 2.Dönem çağrı başvurusuna "Kars Medyası İHA’larla Yükseliyor" projesiyle başvuru yaptı. Yapılan başvurunun onaylanmasının ardından “İHA tanıtımı, havacılık kuralları ve hava aracı, uçuş dinamiği” eğitimi bugün başladı.

Proje bağlamında gazetecilere Akdeniz Üniversitesi’nden Elektrik ve Elektronik Mühendisi Öğretim Görevlisi Ömer Aydoğan ve MES Havacılık eğitmenlerinden Yeşim Ersoy tarafından eğitim veriliyor.

SERKA Toplantı Salonu’nda başlayan eğitimin açılış konuşmasını yapan Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, “SERKA tarafından onaylanan projemizin ardından eğitimimiz bugün başladı. Kentte görev yapan 20 yerel ve ulusal gazeteci meslektaşımız 3 gün teorik ve 1 gün pratik olmak üzere 4 gün sürecek eğitimin ardından İHA-1 ticari ehliyet sertifikalarını alacaklar. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.