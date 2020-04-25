Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Kars Lojistik Merkez’inde çalışmalar başladı

KARS LOJİSTİK MERKEZ’İNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI(KARS-İHA)

Kars Lojistik Merkez’inde çalışmalar başladı

KARS LOJİSTİK MERKEZ’İNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI(KARS-İHA)

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:47
1 Okunma
Kars Lojistik Merkez’inde çalışmalar başladı

Kars’ta 400 bin metrekarelik alana kurulan ve 7 Nisan 2017 tarihinde temeli, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılan Lojistik Merkez’inde inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalar yeniden başladı.

Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki 400 bin metrekarelik alanda kurulan Lojistik Merkez’inde çalışmalar devam ederken, Lojistik Merkezin İdari Binası’da ortaya çıkmaya başladı.

Yaklaşık yüzde 80’i bitirilen 400 bin metrekarelik alanda 318 bin metrekaresi aktif kullanılmak üzere inşa edilen ve 2020 yılı sonunda tamamlanması beklenen Lojistik Merkez’de 19 ayrı hat olacak. 10 tane sağ tarafta, sol tarafta 6 tane hat olmak üzere, yine çimento fabrikasına bağlantı sağlamak üzere 1 hat daha olacak, Toplamda 19 ayrı hattın olduğu 400 bin metrekarelik bir alanda 80 bin metrekarelik konteynır stok sahası bulunacak.

İnşaat mevsimin başlamasıyla birlikte çalışmalara başlanan Lojistik Merkez, Karslıların da umudu oldu. Biran önce tamamlanan hizmete girmesi beklenen Lojistik Merkez’de vatandaşlara yeni iş alanları açılmış olacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan Kars Lojistik Merkezi, çalışmalar hızla devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim