Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Beşler Kilise açıklaması

Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Digor ilçesinde bulunan Beşler Kilise’den 4’ünün yıkıldığını, günümüze sadece ayakta kalan tek kilisenin Aziz Sarkis Kilisesi olduğunu belirterek "Kilisenin hayvan barınağı olarak kullanıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanılmamış" denildi.

Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kilisenin hayvan barınağı olarak kullanıldığı, taşlarının söküldüğü ve ilgisiz bırakıldığı belirtilmiştir. Konuya istinaden hazırlanan bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Kars ili, Digor ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede derin bir vadi içerisinde, beş kilise deresi mevkiinde yer alan Beşler Kilise’den 4’ü yıkılmış günümüze sadece biri sağlam olarak ulaşabilmiştir. Ayaktaki tek kilise olan Aziz Sarkis Kilisesi dairesel planlı olup, düzgün kesme tüf taşından inşa edilmiştir. Beşler Kilisesi Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.03.1989 tarih ve 128 sayılı kararı tescil edilerek koruma altına alınmıştır" denildi. Açıklamanın devamında “Aziz Sarkis Kilisesi’nin hayvan barınağı olarak kullanıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanılmamış, dönemsel olarak Bakanlığımızca yapılan kontrollerde yapı taşlarının yıllardır aynı vaziyette bulundukları tespit edilmiştir. İlimizde bulunan taşınmaz kültür varlıkları, Bakanlığımızca ve üniversitelerin ilgili bölümlerince dönemsel olarak izlenmekte ve yapılara yönelik herhangi bir olumsuz durum tespit edilmesi halinde taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik tedbirler ivedilikle tüm ilgili kurumların koordinasyonu ile alınmaktadır.” ifadelerine yer verildi.