Kars İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı

İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 4. Olağan Toplantısı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Öksüz, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan 2022 Eylül ayına ait Aktif İş Gücü Programları ve Toplum Yararına Programlarına ilişkin denetim raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı.

Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Çocuk Gelişimi ile İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi dalı açılması İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca uygun görülerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli iş ve işlerin başlatılmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantı tarihinin 2023 Ocak ayı içerisinde yapılmasına kararlaştırıldı.