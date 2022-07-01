Kurban Bayramı’na 8 gün kala Kars Hayvan Pazarı’nda durgunluk yaşanıyor. Her yıl Kurban Pazarı’nda yoğunluk yaşandığını belirten hayvan yetiştiricileri, “Kurbanlık çok, alan yok" diyerek pazara getirdikleri hayvanları satamadıklarını dile getirdi.

Kars Hayvan Pazarı’nda alıcılarını bekleyen kurbanlıklar vatandaşlardan ilgi görmüyor. Kars-Ardahan karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda bulunan Hayvan Pazarı’na sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını getiren yetiştiriciler, hayvanlarına müşteri bekliyor. Vatandaşlar ise sadece pazarı dolaşıp hayvan fiyatları hakkında bilgi edinerek pazardan ayrılıyor.

“Pazarın gözdesi 800 kiloluk Paşa”

Hayvan Pazarı’nın gözdesi 800 kiloluk Paşa da alıcısını bekliyor. Sahibinin 59 bin lira istediği Paşa’nın taliplisi ise 57 bin lira verdi. Paşa’yı almak için pazarlık yapan Nevruz Alarslan, “Bu 800 kilo geliyor. Ben 57 milyon canlı kilo verdim. Satan 59 istiyor. Bir aşağı bir yukarı anlaşırız. Fiyatlar normal, bu yıl pahalı ama yemin çuvalı 350 lira, geçen sene bundan iyiydi” dedi.

“Meydan çok durgun”

Meydanın çok durgun olduğunu belirten yetiştiriciler, “Meydan çok durgun, hayvan da yok eskisi gibi, kurbanlıkta çok canlı oluyordu. Köylü alıp satıyordu ama şu anda yok. Bu yıl hayvan biraz pahalı. Yem artımına göre hesaplasan çok düşük. Geçen yıl 10 bin liraya giden bir düve, şimdi 15 bin liraya gidiyor. Yüzde 50, yem yüzde 250” diye konuştu.

Kars Hayvan Pazarı’na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için geri götürüldü. Küçükbaş hayvanlar bin 500 liradan satılırken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 10 ile 30 bin lira arasında değişiyor.