Kars’ta turizmciler tarafından “Kars Gezi Platformu” oluşturuldu.

Kars’a Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla gelen yerli ve yabancı turistlerin lokantalarda, otellerde, rehberlerde, transfercilerde ve taksiciler de Bir şikayet bir memnuniyet olduğunda bildirecekleri, ya da şikayet edecekleri ve anında çözüm bulacakları bir platform olmaması turizmcileri harekete geçirdi.

Turistlerin daha kaliteli hizmet alması ve kentten memnun bir şekilde ayrılması, sorun ve şikayetlerini ilete bilecekleri Kars Gezi Platformu kuruldu.

Kars Gezi Platformu sosyal medya hesaplarına iletilen sorunlara anında cevap verebilerek, geri dönüş yapılacak. En önemlisi platforma iletilen sorunlar ilgili kurum ve kuruluşa bildirilecek.

Türkiye genelinde 50 ilde bulunan Gezi Platformlarına Kars’ta eklenerek önemli bir sorun da giderilmiş oldu. Kars Gezi Platform ayrıca yerli ve yabancı turistlere rehberlikte yapacak.