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Kars Gazeteciler Birliği’ne yeni başkan!

Kars Gazeteciler Birliğinde hisse devri ve yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklikler yapıldı.

KARS 30.06.2021, 14:56
Kars Gazeteciler Birliği’ne yeni başkan!

Kars Gazeteciler Birliğinde hisse devri ve yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklikler yapıldı.

Yaklaşık iki yıldır, Gazeteciler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Yakup Orhan Tan, hisse devri satışı gerçekleştikten sonra görevini, Adnan Karahan’a bıraktı.

13 kişilik yönetim kurulundan oluşan Kars Gazeteciler Birliğinde yapılan olağan toplantı sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına oy çokluğu ile Adnan Karahan getirildi.

Karahan yaptığı açıklamada, Kars Gazeteciler Birliğine yeni bir heyecan, yeni bir ivme kazandıracaklarını belirterek, “Yeni yönetimin şehrimize ve Gazeteciler Birliğine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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