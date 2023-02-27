Kars emniyeti depremzede çocukları unutmadı

Kars’ta deprem bölgesinden gelen çocuklar, sinema etkiliğinde buluştu. Çocukların deprem bölgesinde yaşadıklarını unutmak ve normal yaşamlarına dönmelerine katkı sağlamak için düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Kars Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce ortaklaşa deprem bölgelerinden Kars’a gelen çocuklar için Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda sinema etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, başta yüz boyama olmak üzere çeşitli organizasyonlarla çocuklara depremde yaşadıkları unutturulmaya çalışıldı. Etkinlik sonunda çocuklarla bir de hatıra fotoğrafı çekildi.