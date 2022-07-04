Kars ekonomisi masaya yatırıldı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında “Ekonomi Toplantısı” gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomi Toplantısı’nda; Kars’ın mevcut ekonomik durumu değerlendirilirken, genel olarak tarım, hayvancılık, turizm, ticaret-sanayi ve sınır ticaretinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda, Lojistik Merkezin işlevinin artırılması için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Murat Bakırhan, Ziraat Odaları Başkanı Adem Ertaş, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş ve ilgili STK ve kurum amirleri katıldı.