Kars deprem bölgesi için seferber oldu

Kars Valisi Türker Öksüz, ildeki bütün imkanları deprem bölgesi için seferber etti. Vali Türker Öksüz’ün talimatlarıyla deprem bölgesine çok sayıda iş makinesi, teknik personel, sağlık çalışanı ve çok sayıda tır ile ayni yardım kolileri gönderildi.

Kars Afet ve Acil Durum il Müdürlüğü’nden (AFAD) 1 il müdürü, 1 Şoför 1 inşaat mühendisi Kahramanmaraş’a, 1 Şube Müdürü, 7 Arama Kurtarma Teknisyeni, 8 AFAD Personeli 2 araç ile 17 AFAD Gönüllüsü Malatya’ya, Belediye ve il özel idaresinden oluşan yerel destek ekipleri 27 personel ve 2 şoför olarak Malatya’ya hareket etti.

45 kişilik güvenlik korucusu Gaziantep’e, 5 UMKE ekibi,

4’ü Adıyaman’a 1’i Malatya’ya ve 6 ekip 112 Sağlık personeli toplam 44 kişi Adıyaman deprem bölgesine, Jandarma 6 kişilik JAK ekibi ve 2 arama kurtarma köpeği Adıyaman bölgesine, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden 13 personel Gaziantep’e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden 8 kişi Adıyaman’a ve ARAS EDAŞ Şefliği’nden 8 kişi Kahramanmaraş’a gitti.

Öte yandan Kahramanmaraş’ta çalışmalara katılmak üzere ilk etapta 16 iş makinesi ile birlikte yine AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan ve ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan 2 tır ayni yardım, deprem bölgesine gönderildi.

Vali Türker Öksüz, sağlıkçıları da deprem bölgesine seferber etti. Adıyaman’a gönüllü olarak 10’u uzman olmak üzere 24 hekim, 14 hemşire, 1 anestezi teknikeri olmak üzere 39 sağlık çalışanı depremzedelere hizmet etmek için bölgeye intikal etti.