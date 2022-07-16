Kars coğrafi işaretli bala doyacak

Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden birisi olan Kars’ta yüksek rakım, zengin fauna ve florasıyla 2022 yılında bal üretiminde beklenilenin üzerinde verim elde edildi.

Son yılların en yağışlı bahar ve yazının yaşandığı Kars’ta rengarenk açan çiçekler arıcıların yüzünü güldürdü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, 2022 yılının arıcıların beklentilerini karşıladığını söyledi.

Ertaş, “2022 yılı arıcıların beklentilerini karşıladı. Doğamız, floramız iyi, gayet iyi bir yağış aldı. Şuanda rengarenk çiçeklerimiz var. Kars’ın balı coğrafi işaretli endemik bitki çeşitlerinin yoğun olduğu bir bal, Türkiye piyasasında coğrafi işareti çok azdır. Birkaç ilde var. Bunlardan birisi de Kars’tır” dedi.

Başkan Adem Ertaş, “Balımızın kalitesi floradan belli, 2022 yılında bal rekoltesi kovan başına şuandaki bu florada organik bal olarak 15-20 kilogram bal beklentisi var. Coğrafi işaretli bal, bu da 2022 yılındaki balın piyasası şuanda belli değil. Ama 2021 yılındaki kuraklıktan dolayı piyasadaki balın az olması nedeniyle balın fiyatının yüksek olmasını beklemekteyiz. Şuanda 3 bin 500 lira tenekesine fiyat bahsediliyor toptan fiyatında, bu da aşağı yukarı 150 lira toptan kilo fiyatı, perakendeye geldiğinde 250 lirayı buluyor” dedi.

Kars’ın balının kalitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Başkan Adem Ertaş, “Bu yıl ki balın kalitesi çok yüksek, floranın ve bitki çeşidinin çok olmasından dolayı, bu yılın iyi yağış almasından dolayı son birkaç yılın en verimli yıllarından birisini yaşıyoruz. Arıcılarımızın 2022 yılında yüze güldü. Bu yıl sofralı coğrafi işaretli Kars balıyla süsleyeceğiz” şeklinde konuştu.