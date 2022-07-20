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Kars Çayı’nın temizliği sürüyor

Kars’ta etrafa pis koku yayan Kars Çayı’nın temizlik çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla çay havzasında bulunan ve pis kokuya neden olan çöp ve atıllar alınıyor.

KARS 20.07.2022, 15:35
Kars Çayı’nın temizliği sürüyor

Kars’ta etrafa pis koku yayan Kars Çayı’nın temizlik çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla çay havzasında bulunan ve pis kokuya neden olan çöp ve atıllar alınıyor.

Kars Valisi/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla önceki gün başlatılan çalışmalarla çay havzasına sel sularının getirdiği atıklar temizlik işleri çalışanları tarafından toplandı. Toplanan çöpler kamyonlara doldurularak kent dışına çıkarıldı.

Kars Çayı’nın temizlenmesi çerçevesinde Bedesten Bölgesi’nde bulunan şişme savak yetkililerce şişirilerek su tutuldu. Su tutulmasının ardından suların çekildiği yerlerde temizlik çalışmaları devam etti. Yapılan çalışmalarla Kars Çayı’nın bir kısmı tamamen temizlendi.

Öte yandan yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Kars Çayı’nın temiz akması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, temizlik çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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