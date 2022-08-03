Kars Çayı’na bırakılan atıklar barajda toplandı

Kars Çayı’na bırakılan atıklar baraj önünde toplandı. Suyun yüzeyini kapatan atıklar, etrafa pis koku yayılmasına sebep oluyor.

Kars Çayı’nın geçtiği Dereiçi bölgesinde bulunan elektrik santraline ait barajın arkasında toplanan atıklar, görenleri şaşırtıyor. Özellikle Dereiçi bölgesine dinlenmek için gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemiyor.

Kars Çayı’nın geçtiği Dereiçi bölgesinde bulunan baraj su tuttuğundan çaya karışan atıklar baraj arkasında toplandı. Adeta bataklığa dönen suyun yüzeyi etrafa pis koku saçarken, vatandaşlar suyun önünün açılarak pisliğin temizlenmesini istiyor.

“Bataklığa dönmüş”

Barajın bulunduğu bölgede mesire alanı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, baraj etrafının bataklığa döndüğünü belirtti. Yetkililerin suyun akarını açarak bölgeyi temizlemesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Burası çok kötü olmuş. Adeta suyun yüzeyi pislikle dolmuş. Etrafa pis koku yayıyor. Yetkililer buraya bir çözüm bulmalı, baraj kapağı açılarak suyunun akışı sağlanmalı” dediler.

Devlet Su İşlerinin konuya el atması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, “DSİ ne iş yapıyor. Suyun önünü neden açılmıyor. Burası adeta toplanan pislikle bataklığa dönmüş. Buna bir çözüm bulunmalı, zaten Kars Çayı’ndan zehir akıyor” diye sitem ettiler. Baraj kapaklarının kapalı olduğu bölgede suyun yüzeyinde toplanan pislikler suyun içerisinde canlı bırakmazken, vatandaşlar DSİ’nin baraj kapaklarını açarak suyun tahliyesini yapmasını istedi.

Uzun yıllardan beri Kars’ın en büyük yarası olan Kars Çayı’ndan zehir akmaya devam ediyor. Bir türlü arıtma tesisinin yapılmadığı çayda canlı yaşamıyor. Kentin bütün atıklarının aktığı Kars Çayı’na arıtma tesisinin ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor.