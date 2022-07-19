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Kars Çayı temizleniyor

Kent merkezinden geçen ve su taşkınlarının getirdiği atıklarla çirkin görüntü oluşturan Kars Çayı belediye ekiplerince temizleniyor.

KARS 19.07.2022, 13:12
Kars Çayı temizleniyor

Kent merkezinden geçen ve su taşkınlarının getirdiği atıklarla çirkin görüntü oluşturan Kars Çayı belediye ekiplerince temizleniyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte etrafa pis koku yayan Kars Çayı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce çay havzasında bulunan atıklar toplanıyor. Belediye işçilerinin çalışma yaptığı çayda otobüs lastiğinden, ağaç dallarına kadar sel sularının getirdiği atıklar toplanarak kent dışına çıkarılıyor.

Kars Çayı’nın temizlendiğini gören vatandaşlar, “Temizlik yapılması gerekiyor böyle tarihi bir yerde, tarihi bir yerin daha güzel görünmesini isterim. Tulum alıp bende yanına inerek temizlik çalışmasına yardım etmek isterim” dedi.

Öte yandan Kars Çayı’nda başlatılan temizlik çalışması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Özellikle akşamları aileleriyle birlikte zaman geçirmek üzere bölgeye gelen vatandaşlar, etrafa yayılan kokudan rahatsız oluyor. Temizlik çalışmasıyla birlikte kokunun ve pis görünümün ortadan kalkacağını belirten vatandaşlar, temizlik çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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