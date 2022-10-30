Kars Bölgesi VHO Başkanı Ercan Ödül, güven tazeledi

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, güven tazeledi.

Kars VHO Bölge Odası’nın 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste olarak girilen seçimde geçerli oyun tamamını alan Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, güven tazeleyerek yönetim kurulu listesiyle yola devam dedi. Yapılan seçimin ardından açıklamada bulunan Başkan Ercan Ödül, “Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim kurulu olarak 17. Olağan Seçimli Genel Kurulumuza katılan tüm üye meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Üyelerimizin bize olan teveccühü ve desteği ile büyüyen sorumluluğumuzun farkında olarak yeni döneme başlıyoruz. Saygılarımı sunarım. Hepinize ayrı ayrı mesleğim, bölge odam ve şahsım adına teşekkürü bir borç bilirim” dedi.