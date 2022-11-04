Kars Belediyesi’nin ücretsiz kursları başlıyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca çocuk ve gençlere ücretsiz kurs verilecek. Kurslara katılacak olanların 20 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Kars Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce, çocuk ve gençlere yönelik ‘resim, tiyatro, bağlama, gitar ve keman’ olmak üzere 5 farklı dalda sertifikalı ve ücretsiz kültür sanat kursu açılıyor.

Belediye Başkanlığı’nca açılacak kurslar katılmak isteyenler, başvurularını 5-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Kars Belediyesi Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evin’e yapabilecek.