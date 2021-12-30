Kars Belediyesi’nden marketlere sıkı takip

Kars Belediye Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

Satılan her türlü ürünün gramajı, tüketim tarihi, irsaliye üzerinden alış-satış üzerindeki kar marjı ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edilen marketlere rapor tutularak, gerekli cezai işlemler uygulandı.

Kars’ta zabıta ekiplerinin denetimlerine kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.