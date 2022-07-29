Kars Belediyesi şehri yeniden inşa ediyor

Kars Belediyesi kentti yeniden inşa ediyor. Kentte yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

2022 yılı inşaat sezonuna hızlı başlayan Kars Belediyesi kentte kazma vurmadık cadde ve sokak bırakmadı. Bir taraftan alt yapı çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, diğer taraftan da alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda kaldırım ile sıcak asfalt yol çalışması yapıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün yakından takip ettiği çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Kars Belediye Başkanlığı’nın kentti inşaat alanın a çevirdiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars yıllarca hizmetlerden yeterince yararlanamadı. Murtaza Karaçanta döneminde hiçbir şey yapılmadı. Daha sonra HDP’li Ayhan Bilgen dönemi başladı. Geçen sürede bizler hizmete hasret kaldık. Ne yol yapıldı, ne kaldırım, göz boyamak için bir takım şeyler yapıldı. Ancak belediye kayyum atanmasından sonra belediye önce kurumsal bir kimlik kazandı. Çünkü belediye birimleri hizmetten çok uzaktı. Yetkisi ve bilgisi olmayan insanlara görev verilmişti. İşi bilmeyen insanlar ise Kars’ı yaşanılmaz yapmıştı” dediler.

“Kayyum ile hizmet geldi, görmek isteyen Kars’ı gezsin”

Kars’ta son yılların en yoğun çalışmasının olduğunu belirten vatandaşlar, Kars’a kayyumla hizmet geldiğini söylediler.

Kars’ın inşaat alanına döndüğüne dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ta ne yapılıyor? Diyenler zaten bu şehirde yaşamıyor. Kars’ta nelerin yapıldığını görmek isteyenlerin şehri gezmeleri yeterlidir. Şehrin tamamı kazılmış durumda, Elektrik hatları yer altına alınıyor. Kanalizasyon, içme suyu hatları yenileniyor. Kars’ın tamamında kaldırımlar ve yollara kazma vurulmuş. Her tarafta çalışma var. Bunları görmezden gelmek, nankörlük olur. Devlet bütün imkanlarını Kars için seferber etti. Sıcak asfalt yollar yapılıyor. Kaldırımlar yapılıyor. Daha ne isteyelim emeği geçenlerden Allah razı olsun. Başta valimiz olmak üzere herkese Kars’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte bütün cadde ve sokaklar yeniden şekilleniyor. Belediye ekipleri, kaldırım ve yolları modern bir şekilde yapıyor. Sıcak asfalt yapılan yollar kenttin görünümü de olumlu etkiliyor.

Belediye ekipleri yapılan yollar ve kaldırımlara vatandaşlardan sahip çıkmalarını istiyor.