Kars Belediyesi 100 milyon lira borç ödedi

Kars Belediye Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından belediye 100 milyon lira borç öderken, 69,7 milyon liralıkta yatırım yaptı.

İçişleri Bakanlığı Kars’ta görev yapan kayyum belediyesinin bugüne kadar yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Bakanlık yapılan değerlendirmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Vali Türker Öksüz’ün Belediye Başkan vekili olarak atandığı Kars Belediye Başkanlığı’nca özellikle kentte kazandırılan Kars Vadisi Bedesten Bölgesi Projesi vatandaşların tarihi bölgede zaman geçirmesini sağlarken, Belediye Başkanlığı’nca kentte; 18 kilometre asfalt yol, 30 kilometre stabilize yol, 140 bin metrekare parke taş yol, 8 kilometre içme suyu şebeke hattı, 5 kilometre kanalizasyon hattı, 3 spor tesisi, 3 sosyal etkinlik ve 2 bin 290 kentin güzel ve yeşil olması için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Belediye; 2 bin 130 aileye gıda yardımı, 12 bin 114 kişiye giyim yardımı yapılırken, açılan 14 kurstan 391 kişiye yararlandı. Ayrıca 17 kişide belediyeden psikolojik destek aldı.

Kars Belediye Başkanlığı’nca 584 öğrenciye kitap, kırtasiye yardımı yapıldı. 33 yaşlı ve bakıma muhtaç hizmeti, 7 aile çay bahçesi, çocuk parkı ve park yapımı, 107 kadına Kadın ve Dayanışma Merkezi’nce bilgi ve yönlendirme hizmeti sağlandı. 8 kamuya ait binaya bakım onarım yapıldı. 1 Hayvan Pazarı ve 1 Mezbaha yapımı projesi hayatı geçirildi.