Kars Baraj gölü etrafa pis koku saçıyor

Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte baraj gölüne akan Kars Çayı arıtma tesisleri olmadığında dolayı etrafa pis koku saçıyor.

Uzun yıllardan beri arıtma tesisi olmadığından dolayı kent kanalizasyon şebekesi ve kentte bulunan başta sanayi sitesi olmak üzere peynir üretim merkezilerinin atıklarının aktığı Kars Çayı baraj gölünde toplanıyor. Baraj gölünde akan şehir kanalizasyon havaların ısınmasıyla birlikte koku yapmaya başladı.

Dereiçi mevkiine gezmek için giden vatandaşlar pis kokudan rahatsız olurken, baraj gölünde barınan su kuşları da kirli sudan etkileniyor.

Biran önce arıtma tesislerinin yapılmasını isteyen vatandaşlar, “Kars Barajı’na adeta zehir akıyor. Şehrin kanalizasyonu, sanayinin atıkları, diğer etkenler hapsi Kars Çayı’na karışıyor. Baraj gölünde toplanan pislik etrafa koku saçıyor. Buradan hayvanlar su içiyor. Köylüler özellikle patates eken köylüler buradan su veriyor. Yetkililer biran evvel arıtma tesislerini kurmalıdır” dediler.

“Yolu kapatmak çözüm değil”

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nce baraj gölüne giden yolun bir kısmı kapatılarak önlem alındığına dikkat çeken vatandaşlar, “DSİ yolu kapattı, çok güzel ancak DSİ biran evvel Kars Çayı’na akan kanalizasyon şebeksine çözüm bulmalı, Belediye ile ortak proje hazırlayarak arıtma tesisi kurmalı, aksi takdirde havaların tamen ısınmasıyla birlikte bu bölgede kokudan durulmaz. Biran evvel Kars Çayı’na akan kanalizasyon şebekesi ve diğer ekenlerin önüne geçilmelidir. Yoksa burada hastalık baş gösterir. Yani yetkililer arıtma tesisi kurarak baraj gölünü pislikten kurtarmalı” diye konuştular.

Öte yandan Kars Baraj Gölü’nde başlayan koku giderek artmaya başladı. Sıcak havayla birlikte etkili olan pis koku vatandaşları olumsuz etkiliyor.