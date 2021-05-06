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Kars-Arpaçay karayolunda yol çalışmaları başladı

Kars-Arpaçay-Çıldır Karayolu’nda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol çalışmalarına yeniden başladı.

KARS 06.05.2021, 15:20
Kars-Arpaçay karayolunda yol çalışmaları başladı

Kars-Arpaçay-Çıldır Karayolu’nda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol çalışmalarına yeniden başladı.

Kış aylarında son verilen yol çalışmaları havalarının ısınmasıyla birlikte start aldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunda bir taraftan kazarken, diğer taraftan da yol genişletme ve asfalt çalışmaları yapıyor.

Kars-Arpaçay-Çıldır arasından devam eden yol çalışmalarının bir kısmının geçen yıl tamamlandığına dikkat çeken yetkililer, bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını kaydettiler.

Yol çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten sürücüler, “Kars’ta, son yıllarda yapılan çalışmalar bizleri umutlandırdı. Bu güzergah üzerinden Aktaş Sınır kapısına kadar yol devam ediyor. Buradan Gürcistan’a geçiyoruz. Yolun yapılması hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ettiriyor. Allah devletimize zeval vermesin” dediler.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce Kars-Arpaçay-Çıldır güzergahında yol genişletme, menfez ve asfalt çalışmaları yapıyor. Birkaç bölge de yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor.
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