Kars-Arpaçay arasından yol çalışmaları sürüyor

Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunda yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karayolları m18. Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen yol çalışmalarıyla Kars, Gürcistan’a modern ve yüksek kalitede sıcak asfalt yollarla bağlıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen Kars-Arpaçay arası yüksek standartlı sıcak asfalt yol çalışmaları tamamlandığında güzergahta uluslararası taşımacılık daha sağlıklı, daha güvenli ve daha kısa sürede yapılacak.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyü sınırlarında devam eden ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Modern yollara kavuşan vatandaşlar, yol çalışmalarında emeği geçen ve katkısı olanlara teşekkür etti. Özellikle Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunu tır sürücülerinin yoğunlukta kullandığına dikkat çeken vatandaşlar, yapılan yolun uluslar arası taşımacılıkta önemli bir ivme kazandıracağına dikkat çektiler.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt yol çalışmaları Yolboyu köyü sınırlarında devam ediyor. Ekipler, Yolboyu köyü Arpaçay arasında yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.