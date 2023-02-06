Kars AFAD ve UMKE ekipleri deprem bölgesine hareket etti

Kars’ta AFAD ve UMKE ekipleri deprem bölgesine hareket etti.

Kars’tan 2 araç, 5 kişiden oluşan AFAD ekibi, Malatya’ya, 1 UMKE aracı ve 5 ekip, 1 112 aracı ve 3 ekip ise Kahramanmaraşa’a yola çıktı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AFAD ekiplerimizden 2 araç, 5 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi Malatya ilimize, 1 UMKE Aracı 5 personel, 1 112 aracı 3 personel Kahramanmaraş ilimize hareket etmiştir. Diğer arama kurtarma, UMKE ve sağlık ekiplerimiz de teyakkuz halindedir” paylaşımında bulundu.