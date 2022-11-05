Kars Adliyesi’nde fidan dikimi yapıldı

Kars’ta, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde Kars Adliyesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Engin Şahin, hakim ve savcılar, koruma kurulu üyeleri, denetimli serbestlik müdürlüğü çalışanları, adliye personeli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve anaokulu öğrencileri katıldı.

Fidan ve ekipman desteğinin Kars Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapıldığı etkinlikte konuşan Başsavcı Abdullah Amanvermez, “Bugün çevremizi, yaşam alanlarımızı süsleyen, süslemekten de öte canlılara, insanlara deyim yerindeyse nefes kaynağı olan yeşil alanlarımız, ormanlarımız aslında yıllar evvel yapılan çalışmaların, dikilen fidanların günümüze yansımasıdır” dedi.

Amanvermez, “Geleceğe Nefes” projesi çerçevesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde ayrıca bir çalışmamız olacak. Ancak bugünlerimizde ne kadar çok fidan dikip, ne kadar çok ağaç yetiştirebilirsek yarınlara, gelecek kuşaklarımıza o kadar çok miras bırakmış olacağız. Bu sosyal sorumluluk bilinciyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz koordinesinde Adliye bahçemizi ağaçlandırma çalışmasını hayata geçirmiş olacağız. Etkinliğimizin yarınlarımıza, çocuklarımıza bir miras niteliği taşıması vesilesiyle, bu etkinliğimizi çocuklarımızla ve öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirmek istedik. Bu vesileyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Nasreddin Hoca Anakolu öğrencileriyle birlikte bu çalışmayı gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çalışmaya katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan etkinlikte 198 fidan toprakla buluştu. Başsavcı Amanvermez, fidan dikimi yaptı, diktiği fidana can suyu verdi.

Etkinlik katılımcılara ikramlar yapılmasıyla sona erdi.