Kars 36 Spor’un yeni yönetim kadrosu belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde mücadele eden Kars 36 Spor Başkanı ve yönetim kadrosu belli oldu.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Spor Tesislerinde yapılan olağan genel kurulu toplantısında bir araya gelen üyeler Kars 36 Spor’un başkan belirsizliğine son vererek yeni başkanını seçti.

Kongre de aday olan Yasin Çiftçi yeni başkan olarak seçilirken, Yeni başkan Yasin Çiftçi’nin yönetim kadrosu da belli oldu.

Kars 36 Spor Yönetim Kurulu’nda Başkan Yasin Çiftçi, Fuat Öztürk, Ayhan Saltürk, Özkan Kulu, Ali Rıza Hoşgönüllü, İzzet Şükrü Koç, Tayfun Kaya, Fatih Özkesemen, Kadir Bilgir, Taylan Deniz Karaağaç, Yasin Beyribey, Ozan Can Göksu, Berkan Dolapçı, Gökhan Kara, Erhan Kayıkçı ve Ataman Karabulak yer aldı.