Kars 36 Spor’un rakibi Diyarbekir Spor
Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda 2’inclik takımlarından Diyarbekir Spor A.Ş. ile eşleşti.
Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda 2’inclik takımlarından Diyarbekir Spor A.Ş. ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda takımların rakipleri çekilen kurayla belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’na iyi bir başlangıç yapan Kars 36 Spor deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş.’ya konuk olacak.
Yeşil beyazlı ekip çekilen kuradan memnun kalırken, kupa da yollarına devam etmek için Diyarbekir Spor’u geçecekleri kaydettiler.
TFF 2’inci Lig, Kırmızı Grup’ta mücadele eden Diyarbekir Spor A.Ş. oynadığı 4 maçtan 1’ini kazanırken, 1 maçta berabere kaldı. 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Vasıf Aksaka, nezaretinde sürdüren Kars 36 Spor ise çıktığı ilk resmi karşılaşmada deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Serhat Ardahan Spor’u 4-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 2’inci tur karşılaşmaları 27-28-29 Eylül 2022 tarihlerinde oynanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0