Kars 36 Spor’da Tetik dönemi başlıyor

Kars 36 Spor ikinci devre yoluna Orhan Tetik ile devam edecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grup takımlarından Kars 36 Spor Yusuf Sacid Çelik’ten boşalan teknik direktörlüğe aynı grupta Bahcecik Spor’da görev yapan Orhan Tetik’i getirdi.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktörlük görevi için Orhan Tetik ve ekibiyle anlaşmıştır. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz. İlerleyen günlerde hocamız ve ekibi için imza töreni düzenlenecektir” denildi.