Kars 36 Spor yönetiminden Alibeyoğlu’na plaket

Kars 36 Spor Kulüp yönetiminden yeşil beyazlı her zaman destek olan Başkan Alibeyoğlu, desteklerinden dolayı plaket verildi.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Yasin Çiftçi beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kars 36 Spor’un konuşulduğu ziyarette, Çiftçi, Alibeyoğlu’na bugüne kadar takıma verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim etti.

Çiftçi, “Alibeyoğl, her dönem Kars 36 Spor’a maddi ve manevi destek oldu. Destekleri bizden esirgemedi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, kentin adını taşıyan kulübe herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

Alibeyoğlu, “Spor şehirlerin tanıtımında en önemli etkendir. Bugün birçok şehir özellikle futbol takımlarıyla ön palana çıkıyor. Kars 36 Spor bulunduğu yerde olmamalıydı, daha iyi yerlerde, hatta 2’ini ve 1’inci ligde olmalıydı. İnşallah yeni yönetimle daha başarılı olur ve hak ettiği yerlere gelir” diye konuştu.

Başkan Alibeyoğlu, kenttin takımı için her zaman kendilerine düşeni yapacaklarını da sözlerine ekledi.