Kars 36 Spor yönetimi kongreye gidiyor

Kars 36 Spor yönetimi alınan kötü sonuçlar ve Başkan Erkan Aydın’ın istifa etmesiyle birlikte kongreye gidiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı’ndan istifa ettiğini açıklayan ve hafta sonu oynanacak olan Kars 36 Spor Bahcecik Spor karşılaşmasından sonra kulüple bütün bağlantılarını keseceğini açıklayan Aydın, yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaparak kongre kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim kurulumuz Erkan Aydın Başkanlığında 03.11.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Kulüp yönetim kurulumuzun istifalarından dolayı 07.11.2022 günü dernek binamızda saat 12.00’de kongre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 12.11.2022 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranmadan yapılmasına ve tüm üyelere sms, mail ve basın yolu ile duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.