Kars 36 Spor Sebat Gençlik Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta yer alan Kars 36 Spor Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik nezaretinde hazırlıklarını Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapıyor.

Çelik, antrenmanın büyük bölümünde top kontrolü ve şut çalışma yaptırdı. Çelik, hata yapan oyuncularını sert bir şekilde uyarırken, yeşil beyazlı ekip, Sebat Gençlik Spor karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Kars 36 Spor’un kazanmaktan başka alternatifi olmadığını ifade eden Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik, “Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İstediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamıyoruz. İyi oynadığım karşılaşmalarda kaybediyoruz. Futbolcularımızla kenetlendik. Sebat Gençlik Spor karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor” dedi.

Öte yandan Oynadığı 4 karşılaşmanın 3’ünü kaybeden, 1 karşılaşmada berabere kalan ve 1 puanla grupta son sırada bulunan yeşil beyazlı ekip, kendi sahasında kazanmak istiyor. Lige kötü bir başlangıç yapan Kars 36 Spor aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı.