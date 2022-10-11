Kars 36 Spor Palandöken maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor Erzurum Palandöken Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Palandöken Belediye Spor’u ağırlayacak. Yeşil beyazlı ekip, Palandöken karşılaşması hazırlıklarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdürüyor. Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Kars 36 Spor, kendi sahasında kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, Palandöken maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Çelik, “Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Taraftarlarımıza ve kentimize karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bilincinde saha da kazanacağımıza inanıyor. Zor bir karşılaşma olacak Palandöken’inde buna ihtiyacı var. Bizim de mutlak suretle kazanmamız gereken bir maç, kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak bu karşılaşmadan galip ayrılacağız” dedi.

Ardahan karşılaşmasında iyi oynadıklarına dikkat çeken Çelik, “Ardahan karşısında çok iyi oynadık. Galip ayrılabilirdik olmadı. Ancak Palandöken karşısında galip ayrılacağız. Bu karşılaşmayı kazanarak hem yolumuza devam edeceğiz, hem de taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşatacağız. Ben buradan bütün Karslılara sesleniyorum. Pazar günü bizi yalnız bırakmayın, tribünde yerinizi alarak bize destek olun” diye konuştu.

Öte yandan yapılan antrenmanda sporcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekerken, Çelik, hata yapan sporcuları antrenmanı keserek uyardı.