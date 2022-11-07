Kars 36 Spor olağan üstü kongresine katılım olmadı

Kars 36 Spor’un olağan üstü kongresine katılım olmadı. Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı’na talip olmaması halinde ise kulüp kapatılacak.

Başkan Erkan Aydın, teknik heyet ve futbolcuların hazır bulunduğu Gaffar Okkan Kars Spor Tesisleri’nde yapılması önceden belirtilen olağanüstü kongreye katılım olmazken, Kulüp Başkanı Erkan Aydın, bugün itibariyle kulüp binasına kilit vuracaklarını belirtti.

Elektrik ve suları olmayan kulüp binasında konaklaması gereken futbolcular, kentte bir otelde konaklarken, Kars 36 Spor’un bundan sonra nasıl bir yol çizeceği ise bilinmiyor.

Kars 36 Spor kulüp binasında geçen hafta yaptığı basın toplantısıyla istifa ettiğini açıklayan Erkan Aydın’a kendinse başkan adayı veya kulübü talip olduğu yönünde ulaşan olmadığını kaydetti.

Öte yandan olağan üstü kongre bugün geçekleşmezken, kongrenin 12 Kasım 2022 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı bildirildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde Kars’ı temsil eden Kars 36 Spor’un maçlara çıkmaması durumunda cezalı durumu düşeceği ve kulüp başkanlığı belirsizliğinin sürdüğü takdirde sporcularında Kars’tan ayrılacağı öğrenildi.