Kars 36 Spor maçını Yusuf Çalkam yönetecek

Kars 36 Spor, Doğubayazıt Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Yusuf Çalkam yönetecek. Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’ncü grupta yer alan Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacağı Ağrı Doğubayazıt Spor karşılaşmasının hakemleri belli olurken, karşılaşmayı Yusuf Çalkam yönetirken, yardımcılıklarını ise Enes Daban ve Coşkun Ateşoğlu yapacak.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 13.00’de başlayacak karşılaşmanın 4’üncü hakemliğini ise Birkan Altındaş yapacak.

Öte yandan Kars 36 Spor yönetimi hafta sonu oynanacak karşılaşmaya tüm Karslıları davet etti.