Kars 36 Spor ilk karşılaşmasını kendi evinde oynayacak

2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) kura ve fikstür çekimi yapıldı. Kars 36 Spor ilk maçını kendi saha ve seyircisi önünde Bayburt Belediye Spor ile oynayacak.

Kars 36 Spor Teknik Direktör Vasıf Aksaka yönetiminde kupa ve lig maçları öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte futbolcuların istekli olmaları teknik heyeti sevindirirken, ligin ilk karşılaşmasının kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak olmanın da heyecanı yaşanıyor.

Bayburt Belediyesi Spor, ardından Serhat Ardahan Spor ile deplasmanda ve yine kendi evinde Palandöken Belediye Spor’u kendi evinde konuk edecek olan yeşil beyazlı ekip 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

İlk maçlarını kendi sahada oynayacaklarını ifade eden Teknik Direktör Vasıf Aksaka, “ Sezona iyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı Bayburt Belediye Spor ile seyircimiz önünde oynayacağız. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak ilk maçtan galip ayrılacağımıza inanıyorum. Hazırlıklarımız sürüyor. Amacımız ve hedefimiz Kars’ı hak ettiği yere taşımak” dedi.

Öte yandan 2022-2023 sezonunda BAL’da Kars 36 Spor’un da aralarında bulunduğu 80 ilden 14’er takımın yer aldığı 14 grupta toplam 196 takım mücadele verecek. Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. BAL müsabakaları 01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak.