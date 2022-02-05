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Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Gül yönetecek
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10’uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
KARS 05.02.2022, 11:13
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10’uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
BAL Ligi’nde yarın Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasını Yunus Gül yönetecek. Gül’ün karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Zahit Yanılmaz ile Hamza İnal, karşılaşmanın 4’üncü hakemi Engin, Güneş, Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşması saat: 13.00’da başlayacak.