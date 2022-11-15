Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor’a hazırlanılıyor

Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen hafta deplasmanda Çayeli Spor’a 5-3 mağlup olan yeşil beyazlı ekip çıkış yolu arıyor. Bir türlü beklenilen çıkışı yakalamayan Kars 36 Spor hafta sonu kendi sahasında oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen ve yönetim de değişiklik yapan ve Kulüp Başkanlığı’na Yasin Çiftçi’nin getirildiği yeşil beyazlı ekipte, gözler ara transfere çevrildi. Ara transferde yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi düşünen Kars 36 Spor, taraftar, sporcu ve yönetim de kenetlendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta 8’inci haftada karşılaşmasında Doğubayazıt Spor oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı sporcuların hırslı olması dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman da teknik heyet hata yapan sporcuları sık sık uyardı.

Kars 36 Spor Doğubayazıt Futbol Spor karşılaşması 20 Kasım 2022 Pazar güne saat 13.00’de oynanacak. Karşılaşmaya tüm taraftarlar davet edildi.