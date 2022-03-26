Kars 36 Spor Doğubayazıt karşılaşması hazırlıklarını tamamladı

Kars 36 Spor lider Ağrı Doğubayazıt Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2’inci Bölge, 3’üncü Grup’ta mücadele eden Kars 36 Spor son antrenmanı Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı’nda yaptı. Karslı zeminde yapılan antrenmanda Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, Doğubayazıt Belediye Spor karşılaşmasının taktik çalışmasını yaptı.

Çelik, Doğubayazıt karşılaşmasını kazarak yollarını devam edeceklerini belirtti. Çelik, karşılaşmaya taraftarları da davet etti.

Öte yandan Kars 36 Spor Ağrı Doğubayazıt Belediye Spor karşılaşmasını yönetecek hakemlerde belli oldu.

Kafkas Üniversitesi Prof Dr. Abamüslüm Güven Stadı’nda Pazar günü saat 13.00’de başlayacak karşılaşmayı Göktan Demeli yönetecek. Demeli’nin yardımcılıklarını Onur Tatar ve Serkan Kol yapacak.