Kars 36 Spor Çarşıbaşı Belediye Spor maçının hakemleri belli oldu

Kars 36 Spor Çarşıbaşı Belediye Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 24. Hafta karşılaşmasından Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Spor ile karşılaşacak.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14.00’da başlayacak karşılaşmayı Şırnak bölgesi hakemlerinden Arman Erkılıç yönetecek. Erkılıç’ın yardımcılıklarını Fethullah Buzdağ ve Fatma Sosyal yapacak.

Öte yandan Kars 36 Spor yarın oynayacağı Çarşıbaşı Belediye Spor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine beklemeye başladı. Son haftalarda yeni yönetimle birlikte aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken yeşil beyazlı ekip, Çarşıbaşı Belediye Spor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, yarın oynanacak karşılaşmaya tüm Karslıları davet etti.