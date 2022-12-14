Kars 36 Spor Arhavi Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Arhavi Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta yer alan yeşil beyazlı ekip, kalan son 2 karşılaşmayı kazanarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik, nezaretinde hazırlıklarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı ekipte morallerin yeni yönetimle birlikte yerinde olması ve sporcuların istekli olmaları dikkat çekti.

Kars 36 Spor ilk devreyi kayıpsız kapatmak için varını yoğunu ortaya koyacağını ifade eden Teknik Direktör Çelik, “Çok zor bir süreçten geçtik. Yeni yönetimle birlikte bir çıkış yakaladık. Özellikle kalan 2 maçımızı kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız Arhavi karşılaşmasını kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz” dedi.

Öte yandan Arhavi Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, kalan 2 karşılaşmayı kayıpsız kapatacaklarına inanıyor. Kars 36 Spor Arhavi Spor karşılaşması 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 13.00’de Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak.