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Kars 36 Spor, Arhavi karşılaşmasını Perihan İlçektey yönetecek
Kars 36 Spor Arhavi Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşması Diyarbakır Bölgesi başarılı hakemlerinden Perihan İlçektay yönetecek.
KARS 17.12.2022, 10:54
Kars 36 Spor Arhavi Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşması Diyarbakır Bölgesi başarılı hakemlerinden Perihan İlçektay yönetecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılamasında hafta sonu oynanacak Kars 36 Spor Artvin Arhavi Spor karşılaşmasını Türkiye’nin başarılı kadın hakemlerinden Diyarbakır Bölgesi hakemlerinden Perihan İlçektay, Cansel Karaman ve Muhammed Merhas Direk hakem üçlü yönetecek.
Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak Kars 36 Spor Arhavi Spor karşılaşması saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmaya yeşil beyazlı taraftarlar davet edildi.