Kars 36 Spor: 7 Arhavi Spor: 1

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Arhavi Spor’u 7-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta yer alan Kars 36 Spor, kendi sahasında Arhavi Spor’u konuk etti. Karşılaşmaya başlayan taraf konuk ekip Arhavi Spor oldu. Karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte rakibine bası kuran Kars 36 Spor peş peşe attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de rakibine karşı üstünlük kuran ev sahibi takım, taraftarlarının da desteğiyle birlikte karşılaşmadan 7-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.