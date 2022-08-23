2022-2023 Sezonu BAL grupları belirlendi. Kars 36 Spor 3’üncü grupta yer aldı.

Amatör İşlerden Sorumlu TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig çalışma grubu, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.

Kars 36 Spor’un aralarında olduğu 80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig’de, 14’er takımın yer aldı ve 14 gruptan oluştu.

Kars 36 Spor’un aralarında olduğu 3’üncü grupta, Trabzon’dan 5, Rize’den 2 takım olmak üzere Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum ve Iğdır yer alıyor.

Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan 2022-2023 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.