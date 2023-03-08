Kars 36 Spor: 0 DSİ Karadeniz Spor: 1

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Trabzon DSİ Karadeniz Spor’a 1-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 17. Hafta karşılaşmasında Kars 36 Spor Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda DSİ Karadeniz Spor’u ağırladı.

Karşılaşmaya başlayan taraf konuk ekip oldu. İlk yarısı orta saha ağırlıklı geçen karşılaşmada, taraflar devre arasına 0-0 berabere girdi.

Karşılaşmanın ikinci devresine konuk ekip başladı. İlk yarıya oranla daha istekli görünen DSİ Karadeniz, rakip sahada üst üste geliştirdiği atakları gole çevirerek yeşil beyazlı ekip karşısında 1-0 önde geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca konuk DSİ Karadeniz Spor Kars 36 Spor karşılaşmasından 1-0 galip ayrıldı.