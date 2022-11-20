Kars 36 Spor: 0 Doğubayazıt Spor: 0

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Doğubayazıt Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 8’inci hafta karşılaşmasında Kars 36 Spor Ağrı Doğubayazıt Spor ile Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumda karşılaştı.

Kırmızı ve sarı kartların gösterildi karşılaşma orta saha ağırlıklı geçti. İl yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 2’inci yarısına başlayan taraf ev sahibi Kars 36 Spor oldu.

Sık sık yapılan faullerle kesilen karşılaşmada taraf yine bir birlerine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.