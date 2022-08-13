Kars 1.Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün himayelerinde Kars Belediyesi tarafından organize edilen ve Bursa Büyük Şehir Belediyesi Bando Takımının yürüyüşü ile başlayan festival renkli görüntülere sahne oldu.

Masal Park’ta düzenlenen Kars 1. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Festivalin açılış konuşmasını İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin yaptı. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan konuşmalarıyla devam eden festival vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kars’ın sahip olduğu tarihi, kültürel değerleri, coğrafyası, tarihi dokusu ve turizm potansiyeliyle inanılmaz bir ahenk ortaya çıkartan kadim bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bizler de elbette ilimizin sahip olduğu potansiyeli her geçen gün daha da ileriye taşımak için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Gerek yurt içinde gerekse Uluslararası alanlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler, şehrimizin tanıtımına, daha da bilinirliğine, kültürel değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve sanatçılarımıza değer verme yönünde yapılan önemli etkinlikler olarak görüyoruz. Bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerle hem şehrimizi sınıf atlatmaya, layık olduğumuz üst seviyelere çıkarmaya hem de şehrimize kültürel ve ekonomik anlamda artı değerler katmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikleri de bu açıdan önemsiyoruz ve her geçen gün daha da fazlasını yapma gayretindeyiz” dedi.

Öksüz, “Kars Belediyesi olarak düzenlediğimiz “Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali” çerçevesinde çeşitli medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği olan Anadolu’da yaşatılmakta olan ve burada en güzel örneklerini göreceğimiz; obsidyen taş oymacılığı, hat, ebru, tezhip, minyatür, folklorik bebek, halı, kilim, şapka, gümüş telkâri, tespih, keçe, baston, çömlek, sepet, deri, ahşap kakma-oyma, bakır, sedef işlemeciliği gibi birçok el sanatını tanımış ve vatandaşlarımıza tanıtmış olacağız. Kıymetli ustalarımız ve zanaatkârlarımız sadece el emeği, göz nuruyla eserler meydana getirmiyor, aynı zamanda bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, medeniyetimizi anlatıyorlar. Kısaca bizi biz yapan değerleri, bize öğretiyorlar” diye konuştu.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün konuşmalarının ardından Kafkas Halk Dansları oyunları, Mahalli Halk Oyunları Gösterisi, Aşıklar dinletisinin ardından stant kurdele kesimi ve stantların gezilmesi, el sanatları ustalarının performans gösterileriyle devam etti. Festival, yerel sanatçıların konseri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Konseri ile sona erdi.