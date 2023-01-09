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Kağızmanlı öğrenciler şampiyonluğa doymuyor
Kağızmanlı öğrenciler, Okullar arası Voleybol Turnuvası’nda Kars şampiyonu oldu.
KARS 09.01.2023, 16:38
Kağızmanlı öğrenciler, Okullar arası Voleybol Turnuvası’nda Kars şampiyonu oldu.
Kars’ta düzenlenen Voleybol Şampiyonası sona erdi. Şampiyona Kağızman’dan katılan Kazımkarabekir Ortaokulu voleybol takımı rakiplerini geçerek 1’inciliği kazandı.
Kağızman Kazımkarabekir Ortaokulu kız voleybol takımı ise aynı turnuvada rakibine final karşılaşmasında yenilerek il 2’inciliği kazandı.
Öte yandan Kağızman Kazımkarabekir Ortaokulu’nun başarılarının artarak devam etmesi adına eğitim, spor ve kültürel alanda öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam edileceği öğrenildi.